Ein Mann steigt durch ein Kellerfenster und bricht eine Tür auf - die Polizei wird gerufen. Was sie herausfindet.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Wegen eines Einbruchs ist die Polizei zu einem Wohnhaus in Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gerufen worden – doch vor Ort entpuppte sich der vermeintliche Dieb als ein vergesslicher Nachbar. Der Hausbewohner hatte seinen Schlüssel vergessen, wie die Polizei mitteilte.

Um dennoch in sein Zuhause und damit ins Bett zu kommen, stieg der Mann am Freitag in ein Kellerfenster ein. Zudem brach er eine Zwischentür auf, um in seine Wohnung zu gelangen, wie die Beamten vor Ort ermitteln konnten.

Am Sonntag war die Polizei wegen eines weiteren Notrufs in Bernkastel-Kues im Einsatz, bei dem schnell klar wurde, dass keine Straftat vorlag. Es habe der Verdacht einer Entführung bestanden, hieß es dazu. Passanten meldeten einen Mann, der eine hilflose Frau in ein Auto zerre. Letztlich handelte es sich laut Polizei um einen Bekannten, der die völlig betrunkene Frau abholte.