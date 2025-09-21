Ein Spaziergänger entdeckt in einem Feld einen verdächtigen Metallgegenstand. Erst Experten können klären, was sich wirklich hinter dem Fund verbirgt.

Oberthal (dpa/lrs) – Ein Spaziergänger hat in einem Feld bei Oberthal (Landkreis St. Wendel) einen ungewöhnlichen Gegenstand gefunden und diesen für eine Bombe gehalten. Der Mann sei am Samstagnachmittag mit seinem Hund unterwegs gewesen, als ihm ein Metallteil auffiel, das er für eine Fliegerbombe hielt, teilte die Polizei mit. Die Polizeibeamten hätten den Gegenstand zunächst auch nicht identifizieren können, weswegen Experten des Kampfmittelräumdienstes hinzugezogen worden seien.

Die Experten hätten dann schlussendlich Entwarnung geben können: Es handelte sich nicht um eine Fliegerbombe, sondern um ein altes Maschinenteil. Dieses habe jedoch stark einer alten Bombe geähnelt.