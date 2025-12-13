Vermeintlicher Autodieb entpuppt sich als Fahrer in Not

Zeugen beobachten einen Mann dabei, wie er sich mit rabiater Methode an einem Fahrzeug zu schaffen macht. Alarmierten Polizisten stellt sich die Situation dann alles ganz anders dar.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 27-Jähriger hat in Kaiserslautern sein eigenes Auto mit einer Brechstange aufzubrechen versucht und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er habe sich am Freitagmorgen aus seinem Wagen ausgeschlossen und versucht, an die Schlüssel im Inneren zu kommen, teilte die Polizei Kaiserslautern mit. Zeugen hatten den Mann dabei beobachtet und die Polizei alarmiert.

Die eintreffenden Beamten unterbrachen den Mann bei dem Versuch, sein Auto aufzubrechen. Er erklärte den Angaben zufolge, dass er sich nicht anders zu helfen gewusst habe. Die Beamten rieten ihm laut einem Sprecher, statt der Brechstange zu weniger auffälligen Methoden zu greifen, etwa einem Abschlepp- oder Schlüsseldienst.