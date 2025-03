Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein vermeintlicher Entführungsfall in Saarbrücken hat sich nicht bestätigt. Inzwischen hat sich die angeblich Verschleppte, eine 18-jährige Saarbrückerin, bei der Polizei gemeldet. Am Montag hatte die Polizei berichtet, zwei Männer hätten eine junge Frau in Saarbrücken in einen Transporter gedrängt, Zeugen hätten am Freitagabend Hilfeschreie gehört. Die 18-Jährige erklärte jedoch, dass sie nicht in einem Kastenwagen entführt wurde und sich zu keinem Zeitpunkt in einer Notlage befand.

Nach aktuellen Ermittlungen führte eine nicht ernst gemeinte Streitigkeit zwischen der 18-Jährigen und einer Bekannten dazu, dass Dritte eine Gefährdungssituation annahmen.

Die Polizei konnte keinen Tatverdacht gegen die beiden Männer mit dem Kastenwagen erhärten. Die junge Frau gab an, dass die Männer ihr lediglich Hilfe angeboten hätten und sie nicht bedrängten oder ins Fahrzeug zerrten. Eine Freiheitsberaubung habe nicht stattgefunden, so die Polizei.