Besorgt ruft ein Fahrradfahrer die Polizei: Er habe im Wald möglicherweise eine Bombe entdeckt. Ganz so explosiv ist der Fund dann doch nicht.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Achtung, Verwechslungsgefahr: Eine vermeintliche Bombe hat sich in Kaiserslautern als etwas ganz anderes entpuppt. Ein Radfahrer war den Beamten zufolge am Donnerstag im Wald unterwegs, als ihm ein seltsamer Gegenstand auffiel. Vor Ort nahmen Einsatzkräfte den möglichen Sprengkörper genauer unter die Lupe. Und stellten fest: Statt einer Bombe lag dort nur ein alter, stark verrosteter Feuerlöscher. Eine Entschärfung konnten sich die Beamten damit sparen.