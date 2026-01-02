Verlustanzeige endet im Gefängnis

Eigentlich geht es um ein verlorenes Dokument. Doch bei der Anzeige zeigt sich ein Mann so nervös, dass die Polizei genauer hinschaut.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Sein auffälliges Verhalten ist einem 32-Jährigen beim Besuch einer Polizeidienststelle zum Verhängnis geworden. Der Mann habe bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach den Verlust seines Reisepasses anzeigen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er aber so nervös gewirkt, dass die Beamten ihn im System überprüften.

Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass «nicht nur ein Ausweisdokument abhandengekommen war, sondern auch mehrere Fahndungsnotierungen vorlagen – darunter ein nationaler Haftbefehl». Daher habe der Besuch auf der Dienststelle nicht wie geplant mit einer Verlustanzeige, sondern mit der Fahrt zur nächsten Justizvollzugsanstalt geendet.