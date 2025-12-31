Verletzter Mann nach Unfall auf Autobahn davon gefahren

Ein ungewöhnlicher Unfall gibt der Polizei Rätsel auf: Ein Autofahrer hält auf der Autobahn, steigt aus, wird angefahren und fährt danach verletzt weiter.

Montabaur (dpa/lrs) – Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 3 bei Montabaur gegen einen unbekannten Fußgänger gefahren und hat diesen verletzt. Der blutende Mann habe sich nach der Kollision in sein auf dem Seitenstreifen stehendes Auto gesetzt und sei einfach weitergefahren, berichtete die Autobahnpolizei in Montabaur.

Warum der Mann sein Auto auf dem Seitenstreifen abgestellt hatte, ausgestiegen und auf die Fahrbahn gelaufen war, stand zunächst nicht fest. Auf der Autobahn sei er trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung von dem Sattelzug erfasst und verletzt worden.

Die Suche nach dem Verletzten laufe. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich am Morgen gegen 7.50 Uhr.