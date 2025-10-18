Im zweiten Stock bricht ein Feuer aus, die Feuerwehr rettet einen Mann. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Wohnheim für Studierende in Ludwigshafen ist ein Mann verletzt worden. Es brannte eine Wohnung im zweiten Stock, teilte die Feuerwehr mit. Der Treppenraum war beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits verraucht, eine Person wurde noch vermisst.

Die Feuerwehr rettete einen Mann aus der Brandwohnung, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person aus dem Gebäude erlitt eine Panikattacke und musste ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr löschte das Feuer und belüftete das Gebäude. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, teilte sie mit.