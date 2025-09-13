Ein 80-jähriger Autofahrer erleidet bei einem Auffahrunfall schwere Verletzungen. Danach staut sich auf der A61 der Verkehr - und ein Reisebusfahrer sorgt für Ärger.

Daxweiler (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Bad Kreuznach ist ein 80-Jähriger in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den Fahrer am Morgen aus dem Auto, wie die Polizei mitteilte. Anschließend sei er ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Autofahrer war im Bereich einer Baustelle auf der Autobahn 61 nahe Daxweiler auf den Wagen vor ihm aufgefahren, weil er laut Polizei zu dicht hinter ihm gefahren war. Der andere Autofahrer blieb demnach unverletzt. Die A61 blieb in Richtung Ludwigshafen insgesamt etwas über eine Stunde lang gesperrt.

Die Einsatzkräfte mussten sich aber nicht nur um den Unfall kümmern: In dem Stau, der sich wegen der Sperrung gebildet hatte, blockierte ein Reisebus die Rettungsgasse. Der Fahrer des Busses hatte demnach versucht, trotz des stehenden Verkehrs die Spur zu wechseln. Er müsse jetzt mit einer Anzeige rechnen.