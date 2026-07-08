Zwei Jugendliche betreten nachts ein unverschlossenes Haus. Noch in derselben Nacht schwebt einer von ihnen in Lebensgefahr. Was bisher bekannt ist.

Hillesheim (dpa/lrs) – Nach dem mutmaßlichen Angriff auf einen 15-Jährigen in einem Haus in Hillesheim gehen die Ermittler von einer «Vorgeschichte» zwischen ihm und dem Verdächtigen aus. «Die Beteiligten waren sich nicht gänzlich unbekannt», sagte ein Polizeisprecher. Die genauen Hintergründe der Tat in der Eifel seien aber weiter Gegenstand der Ermittlungen.

Der 15-Jährige soll in der Nacht zum Freitag gemeinsam mit einem anderen Jugendlichen unberechtigt das Haus des Verdächtigen betreten haben. Als der 62-Jährige und die beiden Jungen aufeinandertrafen, soll der Bewohner dem 15-Jährigen eine lebensbedrohliche Stichverletzung zugefügt haben. Die Jugendlichen flohen daraufhin aus dem Haus. Auf einem öffentlichen Platz brach der Verletzte dann zusammen und wurde noch in der Nacht in einem Krankenhaus operiert. Der 62-Jährige befindet sich in Haft.

Ein Einbruch sei es nicht gewesen, sagte der Sprecher: Das Wohnhaus war unverschlossen. Der andere Jugendliche wurde demnach nicht verletzt. Der 17-Jährige blieb bei dem Verletzten, bis die Rettungskräfte kamen. Warum die Jugendlichen in das Gebäude eindrangen, ist laut Polizei noch unklar.