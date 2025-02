Verletzte nach Unfall – Verdacht auf illegales Autorennen

Mülheim-Kärlich (dpa/lrs) – Bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen in Mülheim-Kärlich sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren laut Zeugenaussagen zwei Autos mit jeweils zwei Insassen teilweise nebeneinander und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Einer der 18-jährigen Autofahrer verlor schließlich die Kontrolle über sein Auto. Es prallte gegen eine Verkehrsinsel und wurde durch die Luft geschleudert, ehe es in einem Waldgebiet landete. Mehrere dünne Bäume wurden in einer Höhe von bis zu vier Metern beschädigt. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Das zweite Auto kollidierte mit einem rechtsseitigen Bordstein, wodurch ein Vorderreifen platzte. Den beiden Fahrern wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.