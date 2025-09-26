Im Westerwald kommt es zu einem Familienstreit. Der mutmaßliche Täter wird gesucht - er ist vielleicht bewaffnet. Die Polizei warnt die Bevölkerung.

Betzdorf (dpa) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen Familienmitgliedern im Westerwald sind drei Menschen teilweise schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei auf der Flucht – und vielleicht bewaffnet. Die Polizei sucht unter Hochdruck nach ihm.

Laut Polizei in Koblenz spielte sich der Streit am Morgen in Betzdorf (Kreis Altenkirchen) «im engeren Familienumfeld des Täters» ab. Verletzt wurden eine 61 Jahre alte Frau, ein 41 Jahre alter Mann und ein 14 Jahre altes Mädchen. Bei der Frau handle es sich um die getrennt lebende Ehefrau des Flüchtigen. Der Mann sei ein enger Verwandter. Das Mädchen stamme ebenfalls aus dem näheren Verwandtenkreis.

Fahndung mit starken Kräften der Polizei

Dringend tatverdächtig ist ein 66-Jähriger aus Betzdorf im Norden von Rheinland-Pfalz. Laut Polizei verließ er zu Fuß den Tatort. Die Polizei fahndet mit starken Kräften in Betzdorf und Umgebung. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der flüchtige Täter die Waffe, ein Messer, noch bei sich führt», teilte die Polizei mit. «Eine Gefährdung der Bevölkerung erscheint vor dem Hintergrund, dass sich die Tat im engeren familiären Umfeld ereignet hat, unwahrscheinlich, kann zum derzeitigen Stand jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.»

Die Polizei warnt die Menschen in der Region: «Sollte die gesuchte Person angetroffen werden, rät die Polizei dringend davon ab, die Person anzusprechen.»