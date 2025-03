Verletzte bei Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (dpa/lrs) – 17 Menschen sind nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen ärztlich versorgt worden, vier von ihnen sind ins Krankenhaus gekommen. Mehrere Bewohner hätten sich bei dem Vorfall am Donnerstagabend über das verrauchte Treppenhaus ins Freie gerettet, teilte die Feuerwehr mit. Dort seien sie vom Rettungsdienst erstversorgt worden. Als die Einsatzkräfte das Haus erreichten, stand der Keller des Gebäudes demnach bereits in Flammen.

