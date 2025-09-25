In Daaden im Westerwald läuft ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Ein Haus ist komplett zerstört. Ein Jugendlicher wird in eine Klinik geflogen.

Koblenz (dpa) - Ein Wohn- und Geschäftshaus in Daaden im Westerwald ist bei einer Explosion komplett zerstört worden. Drei Menschen wurden verletzt, wie die Polizei in Koblenz weiter mitteilte. An der Unglücksstelle im nördlichen Rheinland-Pfalz tritt Gas aus. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

«Nach einer ersten Bewertung ist nicht von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen», teilte die zuständige Polizei Betzdorf mit. «Offensichtlich fanden in dem Bereich Bauarbeiten statt.» Ob diese die Explosion verursacht haben, müsse noch untersucht werden.

Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um ein kleineres Haus, in dem sich ein Imbiss und Wohnungen befanden. Zwei Menschen seien bei der Explosion leicht verletzt worden, einer schwer. Bei dem Schwerverletzten handele es sich um einen Jugendlichen. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Polizei und Rettungskräften sind seit etwa 15.40 Uhr im Einsatz.