Nach einem Überholmanöver verliert eine Autofahrerin die Kontrolle und überschlägt sich. Sie und ein Kind werden schwer verletzt.

Neuwied (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der B42 nahe Neuwied sind eine Autofahrerin und ein Kind schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte die Autofahrerin mit der Schutzplanke nach einem Überholvorgang.

Das Auto durchbrach diese und überschlug sich, ehe es auf einem Weg neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Beide Insassen, die Fahrerin und ein Kind wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Ursache für den Unfall soll laut erster Erkenntnisse nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Die Anschlussstelle Engers war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt.