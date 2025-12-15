Verkehrsunfall mit drei Verletzten

An einer Kreuzung in Neunkirchen sind zwei Autos zusammengestoßen. Eine Beifahrerin muss von der Feuerwehr befreit werden. Sie kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Neunkirchen/Saar (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Neunkirchen sind drei Frauen verletzt worden. Laut Polizei stießen zwei Autos infolge eines Ampelausfalls zusammen. Eine Beifahrerin wurde demnach durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt wegen eines Vorfahrtsverstoßes und gefährlicher Körperverletzung. An der Saarpark-Center-Kreuzung kommt es zu Stau im Berufsverkehr.