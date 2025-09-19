Kein Durchkommen: Wegen eines Unfalls ist die L254 in beide Richtungen gesperrt. Rettungskräfte sind im Einsatz.

St. Katharinen (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der L254 bei St. Katharinen (Landkreis Neuwied) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 36-Jähriger aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Pkw eines 39-Jährigen zusammen, heißt es. Beide Fahrer sowie der Beifahrer des 36-Jährigen mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur Unfallaufnahme wurde die Landstraße in beide Richtungen gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind seit mehreren Stunden im Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.