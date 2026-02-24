Ein Autofahrer reagiert bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Mainz-Bingen zunächst kooperativ – und wird dann nach Polizeiangaben plötzlich aggressiv. Die Beamten greifen zum Taser.

Bingen (dpa/lrs) – Bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Mainz-Bingen haben Streifenbeamte ihr Tasergerät gegen einen nach ihren Angaben aggressiven Autofahrer eingesetzt. Der 38-Jährige hatte laut Polizei betrunken am Steuer gesessen, war durch zu schnelles Fahren aufgefallen und den Stopp-Signalen des Streifenwagens nicht sofort nachgekommen. Bei der Verkehrskontrolle roch er demnach deutlich nach Alkohol.

Als die Polizei einen Atemtest durchführen wollte, dem der Mann zuvor zugestimmt haben soll, sei er plötzlich verbal aggressiv geworden. Weil er auch Handschellen verweigerte, setzten die Beamten schließlich ein Tasergerät ein, das ihn mit Elektroimpulsen außer Gefecht setzte. Auf einer Wache wurde er dann einem Bluttest unterzogen. Der Führerschein des Mannes, der wegen einer Trunkenheitsfahrt schon polizeilich bekannt war, wurde beschlagnahmt.