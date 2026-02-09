Die Ladung war zu hoch: Ein Bagger bleibt an einer Autobahnbrücke auf der A6 hängen. Das wirkt sich in der Nähe von Kaiserslautern auch noch Tage später auf den Verkehr aus.

Kindsbach (dpa/lrs) – Der Unfall mit einem Bagger an einer Autobahnbrücke im Landkreis Kaiserslautern sorgt auch noch Tage später weiter für Verkehrsbehinderungen auf der A6. Immer wieder müssten Spuren zeitweilig teilweise gesperrt werden, wenn die Autobahnmeisterei an der Brücke arbeite, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Der Bagger war auf einem Tieflader transportiert worden, er war am frühen Samstagmorgen bei Kindsbach an der Brücke hängen geblieben.

Das Gespann habe die Polizei inzwischen begutachtet. Das Ergebnis eines Gutachtens zum genauen Schaden an der Brücke stehe noch aus, sagte der Sprecher. Die Polizei hatte mitgeteilt, die Brücke sei stark beschädigt worden.

Am Samstag war die Strecke in Richtung Mannheim nur auf einem Streifen befahrbar, zu den befürchteten größeren Staus kam es aber nicht. Der Lader sei inzwischen weitergefahren, sagte ein Polizeisprecher.