Flucht vor Polizeikontrolle
Verfolgungsjagd führt in Koblenz zu Verkehrsunfall
Polizei
Die Polizei verfolgt einen flüchtigen Fahrer. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein Autofahrer flieht vor der Polizei und rammt dabei eine Motorradfahrerin. Den Ermittlern zufolge steht der Mann unter Drogen. Ihm wird eine «Vielzahl von Straftaten» vorgeworfen.

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Koblenz (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle eine Motorradfahrerin leicht verletzt. Der Mann fuhr am Mittwoch in Koblenz mit überhöhter Geschwindigkeit, um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, wie die Polizei mitteilte. Dabei nahm er drei Motorradfahrern in einem Kreuzungsbereich die Vorfahrt und stieß mit einem der Motorräder zusammen. Dessen Fahrerin wurde demnach auf die Fahrbahn geschleudert und leicht verletzt.

Die Polizei fand den abgestellten Fluchtwagen kurz darauf im Parkhaus eines Einkaufszentrums – an dem Auto waren in der Zwischenzeit andere Kennzeichen angebracht worden. Wenig später konnte auch der Fahrer festgenommen werden. Der Mann stand ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge unter dem Einfluss von Rauschmitteln. Zudem sei bei ihm eine geringe Menge Amphetamin gefunden worden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen einer «Vielzahl von Straftaten», wie die Polizei weiter mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260723-930-424071/1

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