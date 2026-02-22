High und ohne Führerschein
Ein Mann gerät in eine Verkehrskontrolle, folgt zunächst den Anweisungen der Polizei – und flüchtet dann: Auf einer Bundesstraße bei Fürthen löst er damit eine Verfolgungsjagd aus.

Fürthen (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist bei Fürthen im Landkreis Altenkirchen vor einer Verkehrskontrolle geflohen und hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Der Mann sei auf der B256 zunächst dem Streifenwagen gefolgt, der ihn zu einem Kontrollpunkt bringen sollte, teilte die Polizei mit. Kurz davor habe der Autofahrer dann aber plötzlich gewendet und sei davongerast. Die Polizei verfolgte ihn und konnte sein Auto wenige Kilometer später stoppen.

Der 33-Jährige fuhr ohne Führerschein und «deutlich unter der Einwirkung harter Betäubungsmittel», hieß es. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

