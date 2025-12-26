Verfolgungsfahrt mit Polizei durch Koblenz

Die Flucht vor der Polizei - auf der Straße und durch Gärten - endet für einen 26 Jahre alten Mann im Krankenhaus. Zuvor hatte der Mann eine Verkehrskontrolle ignoriert.

Koblenz (dpa/lrs) – Nach der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat die Polizei in Koblenz eine Verfolgungsjagd mit einem 26 Jahre alten Autofahrer aufgenommen – erst auf der Straße und dann zu Fuß durch Gärten. Der Mann hatte zunächst die Anhaltesignale bei der Kontrolle ignoriert und seinen Wagen beschleunigt, daraufhin verfolgen die Beamten das Auto. Wie die Polizei weiter mitteilte, kollidierte der Wagen schließlich mit einem Baum, woraufhin alles Insassen des voll besetzten Fahrzeugs die Flucht ergriffen.

Danach habe sich die Verfolgung des Autofahrers durch Gärten und Privatgrundstücke erstreckt, bis er gestellt worden sei, hieß es. Laut den Angaben hatte sich der 26-Jährige zudem beim Überklettern eines Tores verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zwei weitere Insassen des Fahrzeugs konnten den Angaben zufolge später ebenfalls aufgegriffen werden. Der Autofahrer musste sich demnach einer Blutprobe unterziehen, um zu prüfen, ob er Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Zudem sei er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden bei der Verfolgungsfahrt in der Nacht zum Freitag keine unbeteiligten Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht.