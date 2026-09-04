Mehrere Fahrzeuge werden beschädigt, als ein Auto mit hohem Tempo vor der Polizei davonfährt. Am Ende stehen zwei Festnahmen.

Trier (dpa/lrs) – Bei einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 64 und durch die Trierer Innenstadt sind mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Ein Autofahrer sei am Grenzübergang Luxemburg mit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn und dann die B51 bis ins Stadtgebiet Trier gefahren und habe dabei die Anhaltesignale der Beamten missachtet, teilte die Polizei mit.

Dabei sei es zu mindestens drei Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen. Weitere seien durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet worden, hieß es weiter. Schließlich konnte die Polizei das Auto in Trier stoppen. Beide Fahrzeuginsassen wurden festgenommen. Der Grund für die Flucht am Donnerstagabend ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.