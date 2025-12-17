Verfahren zwischen Mainz und El Ghazi geht weiter

Die Berufungsklage hat der FSV Mainz 05 gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi im November verloren. Nun geht es noch einmal rechtlich weiter.

Mainz (dpa/lrs) – Der Rechtsstreit zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und seinem ehemaligen Spieler Anwar El Ghazi geht in die nächste Runde. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, geht der Verein in der juristischen Auseinandersetzung vor das Bundesarbeitsgericht. Dementsprechend wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Mainz eingelegt. Sollte dieser stattgegeben werden, wäre eine Revision gegen das aktuelle Urteil möglich.

Verein sieht Schritt zum Bundesarbeitsgericht als Pflicht

«Wir folgen mit der Nichtzulassungsbeschwerde dem ausdrücklichen Rat unserer juristischen Vertretung, die uns auf rechtliche Angriffspunkte im zweitinstanzlichen Urteil hingewiesen hat. Das Landesarbeitsgericht sei unter anderem an für die Entscheidung maßgeblichen Punkten von höchstrichterlicher Rechtsprechung abgewichen», sagte der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann. Daher sehe der Verein im Sinne der Mitglieder diesen Schritt als seine Pflicht an. Zudem seien die Position und die Werte des Vereins im Verfahren bisher nicht gewürdigt worden.

Die rechtliche Vertretung von El Ghazi, der nach dem Urteil im November verbal in den sozialen Medien gegen Mainz nachgetreten hatte, sieht den nächsten Schritt des Vereins gelassen. «Die Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde ist ein prozessuales Recht. Wir nehmen diesen Schritt zur Kenntnis und werden das weitere Verfahren entsprechend begleiten. Bis zu einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts bleibt die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts maßgeblich», sagte El Ghazis Rechtsanwalt Alexander Bergweiler.

El Ghazi mittlerweile in Katar

Nach einem propalästinensischen Instagram-Post nach dem Angriff von Terroristen im Auftrag der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hatte Mainz dem mittlerweile 30 Jahre alten El Ghazi gekündigt. Das Arbeitsgericht hatte im Juli die fristlose Kündigung für unwirksam erklärt. In diesem Fall überwog laut Kammer Meinungsfreiheit gegenüber den Arbeitgeberinteressen. Mainz war im Anschluss vor das rheinland-pfälzische Landesarbeitsgericht gezogen – und kassierte im November eine Abfuhr.

El Ghazi, der durch den Gerichtsbeschluss Gehalts- und Bonuszahlungen in Millionenhöhe erhielt und dessen Anwalt wohl noch eine mögliche Schadenersatzklage anstrebt, spielt mittlerweile in Katar bei Al-Sailiya SC. Zuvor hatte er eine Saison bei Cardiff City in Wales gespielt, wofür er seinen Vertrag bei Mainz im Sommer 2024 dann schließlich selbst gekündigt hatte.

X-Post El Ghazi

El Ghazi bei Instagram