In manchen Lotto-Annahmestellen in Rheinland-Pfalz hakt es bei neuen Terminals. Die gibt es schon in rund der Hälfte der Annahmestellen. Was genau ist das Problem?

Koblenz (dpa/lrs) – In einigen Lotto-Annahmestellen in Rheinland-Pfalz gibt es Probleme mit neuen Terminals. Das bestätigte Lotto Rheinland-Pfalz auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte der SWR berichtet. Das Terminalprojekt ist eine der größten Investitionen in der Geschichte von Lotto Rheinland-Pfalz.

Es gebe vereinzelte unvollständige Lesungen von Tippscheinen, schrieb das Unternehmen. Diese werden demnach angezeigt und in Abstimmung mit dem Kunden korrigiert. «Zum anderen können mitunter ältere oder stark beanspruchte Kundenkarten nicht zuverlässig erkannt werden», hieß es. Diese würden dann kostenfrei und unverzüglich ausgetauscht.

Es sei nicht unüblich, dass in der Anfangsphase Probleme auffielen, hieß es. Man arbeite gemeinsam mit dem Dienstleister an einer Lösung und werde bereits in den kommenden Wochen Updates einspielen.

Die neuen Terminals werden laut Unternehmen seit Oktober 2025 nach und nach eingeführt. Mittlerweile seien 470 der rund 870 Annahmestellen im Land mit diesen neuen Terminals ausgestattet.