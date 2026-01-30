Verkehr
Verdi ruft zum Warnstreik im ÖPNV im Saarland auf
Tarifverhandlungen im ÖPNV
Tarifverhandlungen im ÖPNV
Peter Kneffel. DPA

Am Montag dürften viele Busse oder Trams in den Depots bleiben. Vor allem im Berufs- und Schülerverkehr drohen Ausfälle.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Im Saarland müssen sich Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs von Sonntagabend an und am Montag auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des kommunalen Nahverkehrs zu Warnstreiks aufgerufen, wie sie in Mainz mitteilte. Es sei in vielen Teilen des Landes mit Verspätungen oder einem ausgedünnten Verkehr zu rechnen, besonders im Berufs- und im Schülerverkehr.

Verdi führt parallel in allen Bundesländern ÖPNV-Verhandlungen. Im Saarland streitet die Gewerkschaft für rund 1.000 Beschäftigte im Nahverkehr nicht nur um die Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag, sondern auch um höhere Löhne und Gehälter. Verhandlungen zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) waren in der vergangenen Woche laut Verdi ohne ein Angebot der Arbeitgeberseite beendet worden. .

Es gehe bei den Warnstreiks, die am Sonntag um 22.00 Uhr losgehen sollen, darum, den Forderungen Nachdruck zu verleihen, sagte Janosch Fegert, Verdi-Gewerkschaftssekretär der Fachgruppe Busse und Bahnen.

Am Montag sind auch mehrere Demonstrationszüge in Saarbrücken geplant, an denen voraussichtlich Beschäftigte aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz teilnehmen werden. Um 11.11. Uhr ist eine zentrale Kundgebung vorgesehen.

© dpa-infocom, dpa:260130-930-617775/1

Ressort und Schlagwörter

VerkehrWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten