Am Montag dürften viele Busse oder Trams in den Depots bleiben. Vor allem im Berufs- und Schülerverkehr drohen Ausfälle.

Mainz (dpa/lrs) – Im Saarland müssen sich Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs von Sonntagabend an und am Montag auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des kommunalen Nahverkehrs zu Warnstreiks aufgerufen, wie sie in Mainz mitteilte. Es sei in vielen Teilen des Landes mit Verspätungen oder einem ausgedünnten Verkehr zu rechnen, besonders im Berufs- und im Schülerverkehr.

Verdi führt parallel in allen Bundesländern ÖPNV-Verhandlungen. Im Saarland streitet die Gewerkschaft für rund 1.000 Beschäftigte im Nahverkehr nicht nur um die Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag, sondern auch um höhere Löhne und Gehälter. Verhandlungen zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) waren in der vergangenen Woche laut Verdi ohne ein Angebot der Arbeitgeberseite beendet worden. .

Es gehe bei den Warnstreiks, die am Sonntag um 22.00 Uhr losgehen sollen, darum, den Forderungen Nachdruck zu verleihen, sagte Janosch Fegert, Verdi-Gewerkschaftssekretär der Fachgruppe Busse und Bahnen.

Am Montag sind auch mehrere Demonstrationszüge in Saarbrücken geplant, an denen voraussichtlich Beschäftigte aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz teilnehmen werden. Um 11.11. Uhr ist eine zentrale Kundgebung vorgesehen.