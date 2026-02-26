Warnstreik
Verdi ruft zu Warnstreiks im ÖPNV im Saarland auf
Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr - Saarbrücken
Auch im Saarland soll es einen zweitägigen Warnstreik im ÖPNV geben (Symbolbild)
Es werden voraussichtlich viele Busse nicht fahren. Auf dem Weg zur Schule oder zum Job sollten Fahrgäste nach Alternativen schauen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland müssen sich Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs ab Freitagmorgen auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des kommunalen Nahverkehrs zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen, wie sie mitteilte.

Die Arbeitsniederlegung soll bis zum Ende der letzten Schicht am Samstag dauern. Aufgerufen sind demnach unter anderem Beschäftigte der Saarbahn, der Neunkircher Verkehrsgesellschaft, der Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis, der Völklinger Verkehrsbetriebe und der Verkehrsbetriebe Merzig-Wadern.

Mit dem Warnstreik solle ein klares Signal an die Arbeitgeberseite gesendet werden, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, sagte Janosch Fegert, Gewerkschaftssekretär der Fachgruppe Busse und Bahnen bei Verdi.

In dem Tarifstreit hat es bisher zwei Verhandlungsrunden zwischen der Gewerkschaftsseite und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) gegeben. Zuletzt beklagten auch die Arbeitgeber den fehlenden Fortschritt bei den Verhandlungen.

