Im öffentlichen Dienst laufen bald wieder die Verhandlungen über einen neuen Tarifabschluss der Länder. Verdi macht vorher Druck.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Vor der dritten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Sie ruft für den nächsten Dienstag (10. Februar) alle Betriebe und Dienststellen im öffentlichen Dienst der Länder in der Region Saar-Trier zum Warnstreik auf.

Konkret sind das etwa

Universitätsklinikum des Saarlandes

Universität des Saarlandes

Arbeitskammer des Saarlandes

Landesamt für Straßenbau

alle Ministerien und Landesämter

In Saarbrücken seien an dem Tag ein Demonstrationszug und eine Kundgebung (11.30 Uhr) geplant, teilte Verdi mit. Für das Uniklinikum gebe es eine Notdienstvereinbarung. Zudem könne es bei Räumarbeiten zu Verzögerungen Beeinträchtigungen kommen, falls unerwartet Eis oder Schnee auftreten.

Die Beschäftigten fordern in der Tarifrunde sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens 300 Euro monatlich. Die nächste Verhandlungsrunde ist für die nächste Woche Mittwoch bis Freitag (11. bis 13. Februar) geplant.