Verdächtiger nach Einsatz im Bürgerbüro Speyer ermittelt

Speyer (dpa/lrs) – Nach einem Polizeieinsatz im Bürgerbüro der Stadt Speyer hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Nach Durchsicht von Überwachungsaufzeichnungen sei ein 75 Jahre alter Mann identifiziert worden, teilten die Behörden in der pfälzischen Domstadt mit. Gegen ihn werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Umfang der Beschädigung und eine Schadenssumme seien aktuell noch nicht bekannt.

Der Einsatz war in der vergangenen Woche von einer farblichen Substanz in Pulverform ausgelöst worden. Nach einer Untersuchung gaben die Behörden bekannt, dass es sich um ungefährliches Löschmittel handele. Eine Gefahr für Menschen sei davon nicht ausgegangen.