Die Verbraucherzentrale zieht Bilanz: Welche Beschwerden und Verstöße haben die Menschen in Rheinland-Pfalz 2025 beschäftigt? Der Jahresbericht soll Einblicke bieten.

Mainz (dpa/lrs) – Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz stellt am Dienstag (10 Uhr) ihren Jahresbericht 2025 vor. Nach Angaben der Verbraucherschützer zeichneten sich 2025 bestimmte Themenfelder in der Beratung besonders deutlich ab, unter anderem der Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Auch die Zahl der Rückmeldungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern hat sich nach Angaben der Verbraucherzentrale stark erhöht. Weitere Details sollen im Rahmen der Veröffentlichung vorgestellt werden.

2024 verzeichnete die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz knapp 122.000 Kontakte zwischen Verbrauchern und Schützern. Der Schwerpunkt lag damals auf dem Thema Energieberatung. Daneben waren auch digitale Verbraucherthemen wichtig, etwa sichere digitale Identitäten oder die elektronische Patientenakte.