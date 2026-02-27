Energiepreise in Rheinland-Pfalz sinken, doch Nahrungsmittel kosten mehr als im Vorjahr. Besonders eine Süßigkeit wurde deutlich teurer.

Bad Ems (dpa/lrs) – Die Preise für Energie sind in Rheinland-Pfalz gesunken, die für Nahrungsmittel sind dagegen höher als ein Jahr zuvor. Unterm Strich lag die Inflationsrate im Februar bei 1,9 Prozent und damit auf demselben Niveau wie im Januar, wie aus Daten des Statistischen Landesamtes in Bad Ems hervorgeht.

Im Vorjahresvergleich sind vor allem Süßwaren wie Zucker, Marmelade, Honig deutlich teurer geworden, Verbraucher mussten im Schnitt 9,4 Prozent mehr dafür ausgeben. Bei Pralinen liegt der Anstieg sogar bei 25,6 Prozent.

Butter hingegen war um 30,4 Prozent billiger, auch andere Molkereiprodukte und Eier waren günstiger als im Februar 2025 (minus 4 Prozent) zu haben. Auch die Energiepreise sanken im Vorjahresvergleich, was sich vor allem beim Heizöl bemerkbar machte (minus 8,4 Prozent inklusive Betriebskosten). Die Strompreise lagen um 4,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.