Preisnachlässe im November können Menschen zum Shoppen bewegen, auch in Zeiten allgemeiner Kaufzurückhaltung, sagt der Handelsverband Rheinland-Pfalz. Doch das Ganze kann Schattenseiten haben.

Mainz (dpa/lrs) – Ursprünglich aus den USA kommende Aktionen wie Black Friday oder Black Week mit Preisnachlässen gewinnen auch im stationären Einzelhandel in Rheinland-Pfalz an Bedeutung. Sie seien zwar längst noch nicht so wichtig wie die Zeiten vor Weihnachten oder Ostern, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Über die vergangenen Jahre hinweg hätten aber immer mehr Einzelhändler auch darauf gesetzt.

Es sei ein weiterer Anlass, der Menschen zum Einkaufen bewegen könne, sagte Scherer. Das sei zunächst mal positiv. Ganz unproblematisch sieht der Hauptgeschäftsführer die Entwicklung gleichwohl aber nicht. Es könne auch dazu führen, dass man sich einer Marge beraube, die sonst im Weihnachtsgeschäft winke. «Den Euro kann man nur einmal ausgeben», sagte Scherer. Und die Kaufzurückhaltung der Menschen sei nach wie vor groß.

Frühe Weihnachtsmärkte können dem Einzelhandel helfen

Mit Bezeichnungen wie Black Week, Black Deals oder Black Friday werben Händler für reduzierte Preise – je nachdem, über wie viele Tage sich die Nachlässe erstrecken. Seinen Ursprung hat der Black Friday in den USA. Der Tag nach Thanksgiving, dem vierten Donnerstag im November, gilt dort traditionell als Start des Weihnachtsgeschäfts.

Typischerweise gingen vor allem Elektroartikel in dieser Phase über die Ladentische, sagte Scherer weiter. Ihm zufolge springen inzwischen aber auch andere Einzelhändler auf, bis hin zu Parfümerien, die sonst eigentlich sehr stark vom Weihnachtsgeschäft profitierten.

Ob Parfümerie, Elektrofachmarkt oder anderes Geschäft, allen komme zugute, dass Weihnachtsmärkte in einigen rheinland-pfälzischen Städten schon früh beginnen. Das sorge für Flair in Innenstädten, sagte Scherer. So kämen die Menschen früher in Weihnachtsstimmung – und damit möglicherweise auch in Shopping-Laune.