Fußball-Bundesliga
Veratschnig verlässt Mainz 05 in Richtung Salzburg
Nikolas Veratschnig
Nikolas Veratschnig bricht nach zwei Jahren seine Zelte beim FSV Mainz 05 ab. (Archivbild)
Torsten Silz. DPA

Zu wenig Spielzeit in Mainz, daher zieht es Nikolas Veratschnig zurück in die Heimat. Bei RB Salzburg verspricht er sich eine neue Chance.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 und Nikolas Veratschnig gehen künftig getrennte Wege. Wie die Rheinhessen mitteilten, wechselt der Außenbahnspieler zurück nach Österreich zu RB Salzburg. Bei den Roten Bullen unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Veratschnig habe sich menschlich wie auch sportlich hervorragend ins Team eingefügt und sein großes Potenzial immer wieder unter Beweis gestellt. «Gleichzeitig ist er nicht dauerhaft auf die Einsatzzeiten gekommen, die er sich für seine weitere Entwicklung vorgestellt hat. Deshalb entsprechen wir seinem Wechselwunsch, zumal der Transfer auch wirtschaftlich einen für uns passenden Rahmen bietet», sagte Sportdirektor Niko Bungert.

In seinen zwei Spielzeiten in Mainz kam der 23-jährige Österreicher nach seinem Wechsel vom Wolfsberger AC auf 36 Bundesliga-Spiele. In der abgelaufenen Saison war er nur noch Ergänzungsspieler. «Das Wichtigste für mich ist, dass ich wieder zu Einsätzen komme. Bei Mainz hatte ich das anfangs ja, zuletzt war es dann aber nicht optimal. Für mich ist dieser Wechsel ein super Schritt», sagte Veratschnig auf der RB-Homepage.

© dpa-infocom, dpa:260609-930-195003/1

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