Die Kassenärztliche Vereinigung ändert ihr Fördersystem für niedergelassene Ärzte. Die Frage ist, was das für Folgen für Patientinnen und Patienten haben könnte. Die Meinungen gehen auseinander.

Mainz (dpa/lrs) – Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz ordnet ihr Fördersystem für niedergelassene Ärzte neu. Das klingt erstmal sehr technisch und weit weg von der Realität vieler Menschen. Doch hat das auch Folgen für das Netz an Praxen im Land und damit auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten zwischen Westerwald und Südwestpfalz? Und um was geht es genau?

Die KV will Teile ihrer Niedergelassenen-Förderung ab 2027 streichen und einen anderen Teil begrenzen. So werden unter anderem Förderungen für Zulassungen, Übernahmen von Praxen und Anstellungen ab dem kommenden Jahr nur noch in Regionen gewährt, für die eine Unterversorgung droht oder bereits existiert. Gestrichen werden Förderungen etwa für den Aufbau von Nebenstandorten einer Praxis, für bestimmte Weiterbildungen oder akademische Lehrpraxen.

Minister Hoch findet Verhalten der KV nicht akzeptabel

Die Kassenärztliche Vereinigung ist sich sicher, dass die Änderungen nicht zu Schließungen von Praxen führen. Die wegfallenden Förderungen beträfen bestehende Praxen nur in geringem Maße. Dass es deshalb zu finanziellen Engpässen oder gar Praxisschließungen insbesondere im ländlichen Raum komme, ist aus Sicht der KV nicht zu erwarten. Eine Praxis müsse auch ohne einmalige Zuschüsse wirtschaftlich tragfähig sein.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) findet die vorgesehenen Streichungen nicht akzeptabel – in einer Zeit, in der viele Praxen neu besetzt werden müssten. Das Land könne die wegfallenden Fördermittel der KV nicht ersetzen. «Um die ambulante Versorgung nachhaltig zu sichern, ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten unerlässlich», sagt Hoch. «Ich fordere die KV daher dazu auf, Ihrer Verantwortung nachzukommen und die Kürzungen auf dem Rücken des ländlichen Raums rückgängig zu machen.»

Um welche Summen geht es?

Die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung sei gesetzliche Kernaufgabe der Kassenärztliche Vereinigung. Dieser Verantwortung müsse sie gerecht werden, statt sich hinter dem GKV-Sparpaket zu verstecken, betonte der Minister. Mit dem GKV-Sparpaket ist das Beitragsstabilisierungsgesetz gemeint. Es soll dazu beitragen, dass die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung stabil bleiben.

Von der KV heißt es mit Blick auf die Kritik aus dem Ministerium, man richte die Niederlassungsförderung gezielt neu aus, um die ambulante medizinische Versorgung insbesondere im ländlichen Raum nachhaltig zu stärken und dem gesetzlichen Sicherstellungsauftrag bestmöglich gerecht zu werden. Anderslautende Darstellungen und Vorwürfe würden entschieden zurückgewiesen.

Fragt sich, um welche Summen es bei den Änderungen geht. Die KV nennt exemplarisch einige Zahlen. Demnach wird eine Zulassung oder Praxisübernahme bisher mit 39.000 Euro gefördert, sofern ein voller Versorgungsauftrag vorliegt, ergänzt um eine Anschubfinanzierung. All das wird in Zukunft nur noch in bestimmten Regionen fließen.

Wo droht in Rheinland-Pfalz eine Unterversorgung?

Der KV zufolge besteht in Rheinland-Pfalz derzeit nirgendwo eine Unterversorgung. Eine drohende Unterversorgung wurde für fünf Versorgungsbereiche festgestellt: für Hausärzte in den Mittelbereichen Prüm und Bitburg, Hautärzte in der Kreisregion Altenkirchen, Kinder- und Jugendärzte in der Kreisregion Cochem-Zell sowie Nervenärzte im Eifelkreis Bitburg-Prüm.

Für eine Nebenbetriebsstätte, einen weiteren Standort einer Praxis, wurden laut KV bisher 19.500 Euro gewährt. Das entfällt ab 2027. Die KV betont: «Nicht die gezielte Neuausrichtung unserer Fördermittel hält junge Ärztinnen und Ärzte von der eigenen Praxis ab.» Dieses Risiko gehe vielmehr von den Einschnitten durch das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz aus. Die Auswirkungen des Gesetzes zwängen bundesweit zu vergleichbaren Überlegungen und Einschnitten.

«Die guten Zeiten sind vorbei»

«Die guten Zeiten sind vorbei», sagt die Vorsitzende des Hausärzteverbands Rheinland-Pfalz, Barbara Römer. Es stehe künftig schlicht weniger Geld zur Verfügung. Es müsse geschaut werden, wie das möglichst effizient genutzt werden könne. Auch sie betont, dass eine Praxis nicht von einer Einmalförderung abhängig sein dürfe. Die decke ohnehin nur einen Teil der für eine Praxis-Gründung nötigen Investitionen ab. Die Streichung wird aus ihrer Sicht ergo nicht Ärztinnen und Ärzte vom Schritt hin zu einer eigenen Praxis abhalten.

Unter dem Strich stehe sie zu 100 Prozent hinter der Entscheidung der KV, sagt Römer, die eine Praxis im rheinhessischen Saulheim hat und selbst in der KV-Vertreterversammlung sitzt. Mit Sorge blicke sie eher darauf, dass angesichts des Beitragsstabilisierungsgesetzes viele Kolleginnen und Kollegen ihre Pläne für eine Niederlassung auf Halde gelegt hätten.

«Es ist eine Riesenunsicherheit», sagt Römer. Die genauen Auswirkungen des Gesetzes seien noch eine «Blackbox». Für Fachärzte sei die Unsicherheit größer als für Haus- oder Kinderärzte, erklärt Römer – Facharztpraxen bräuchten mehr Investitionen etwa für teure Technik.