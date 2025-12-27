Vater verletzt sich beim Löschen von Weihnachtsbaum schwer

An einem Christbaum brennen echte Kerzen. Plötzlich beginnt der ganze Tannenbaum zu brennen. Der Schaden ist hoch.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Ein Weihnachtsbaum mit echten Kerzen ist im Rhein-Neckar-Raum in Brand geraten. Der Familienvater erlitt laut Polizei beim Versuch, die Flammen zu löschen schwere Verbrennungen und wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Sohn der Polizei schilderte, habe der Baum plötzlich zu brennen begonnen.

Die Familie habe sich am Samstag rechtzeitig nach draußen in Sicherheit bringen können. Feuerwehrleute löschten den brennenden Christbaum in Bad Dürkheim. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Die Familie kam den Angaben zufolge bei Angehörigen unter. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 250.000 Euro.