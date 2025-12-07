Vater und Tochter sterben bei Unfall auf A8 nahe Saarbrücken

Eine 13-Jährige und ihr 46 Jahre alter Vater kommen bei einem Autounfall am Abend ums Leben. Ein weiteres Familienmitglied, das im Wagen saß, überlebt.

Saarbrücken (dpa) – Bei einem Unfall auf der A8 nahe Saarbrücken sind ein 46 Jahre alter Autofahrer und seine 13-jährige Tochter ums Leben gekommen. Der 16-jährige Sohn sei auch mit im Auto gewesen und schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. «Stand jetzt ist er nicht in Lebensgefahr.»

Nach bisherigen Erkenntnissen war an dem Unfall bei Regenwetter in Höhe der Anschlussstelle Merchweiler am Abend gegen 19.30 Uhr kein anderes Fahrzeug beteiligt. Die Ursache ist laut Polizei noch völlig unklar. Ein Gutachter sei hinzugerufen worden. Vater und Tochter starben den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.