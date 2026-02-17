Sieben Kopfverletzungen und eine tiefe Schnittwunde – das Opfer konnte sich trotzdem retten. Nun beginnt die juristische Aufarbeitung der Tat.

Frankenthal (dpa/lrs) – Er soll nachts seinen Vater im Schlafzimmer überrascht und in Tötungsabsicht mit Hammer und Messer attackiert haben. Deswegen steht ein Angeklagter seit Dienstag vor dem Landgericht Frankenthal. Der Prozess gegen den 18-Jährigen habe planmäßig begonnen, teilte eine Justizsprecherin in der pfälzischen Stadt mit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann versuchten Totschlag vor.

Der Vater hatte es bei der Tat im August 2025 in Frankenthal trotz Verletzungen geschafft, seinen Sohn zu entwaffnen und das Haus zu verlassen. Das Opfer hatte den Ermittlungen zufolge sieben blutende Kopfverletzungen und eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Unterarm erlitten.

Zu Prozessbeginn war dem Justizsprecher zufolge ein kurzes Rechtsgespräch geführt worden. Der Angeklagte habe sich zur Sache eingelassen. Als Zeugin war unter anderem eine Polizeibeamtin geladen. Danach stand die Vernehmung einer Sachverständigen der Rechtsmedizin auf dem Programm, später die Vernehmung weiterer Zeugen. Weitere Verhandlungstage waren geplant.