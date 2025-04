Ramstein (dpa) – US-Vizepräsident JD Vance hat auf dem Heimflug aus Indien bei einem Zwischenstopp die US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein besucht. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie der Republikaner Bier für die Soldaten zapfte und ihnen mit einem Bierkrug zuprostete. Laut mitreisenden Reportern landete seine Maschine Air Force Two zum Auftanken auf dem riesigen Areal bei Kaiserslautern.

In der Vergangenheit hatten immer wieder ranghohe US-Vertreter kurz Halt in der Westpfalz gemacht – vor allem zum Tanken. So war im Dezember 2023 die damalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf dem Heimflug von der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai in Ramstein. In jüngerer Zeit war die Air Base auch mehrmals Konferenzort für Beratungen über westliche Waffenlieferungen an die Ukraine im Krieg gegen Russland.