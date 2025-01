US-Vize Kamala Harris besucht Air Base Spangdahlem

Eine wohl letzte Auslandsreise als US-Vizepräsidentin führt Kamala Harris nach Asien, den Nahen Osten - und Deutschland. Dort macht sie auf der Air Base Spangdahlem in der Eifel Station.

Spangdahlem/Washington (dpa) – Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit besucht Vizepräsidentin Kamala Harris die Air Base Spangdahlem in der Eifel. Bei ihrer Visite am 17. Januar werde sie auf dem Militärflugplatz auch mit US-Soldaten sprechen, teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Es ist die letzte Station der Demokratin auf ihrer Reise, die sie zuvor auf US-Militärstützpunkte in Singapur und Bahrain führt, wie das Weiße Haus in Washington miteilte. Am 20. Januar wird der Republikaner Donald Trump als neuer US-Präsident verteidigt – Harris und US-Präsident Joe Biden scheiden aus.

Erfolge der Biden-Harris-Regierung

Während ihrer Reise werde Harris «über die Errungenschaften der Regierung Biden-Harris in den letzten vier Jahren in jeder Region» sprechen, hieß es in einer Mitteilung. Im Fokus stünden «die Partnerschaft der USA mit den jeweiligen Ländern» sowie «die Beiträge der US-Streitkräfte zur regionalen und globalen Sicherheit».

In Spangdahlem ist eine F-16-Kampfjetstaffel mit rund 20 Flugzeugen beheimatet. Die Staffel, die weltweit Einsätze der US Air Force und der Nato unterstützt, ist das Kernstück des Flugplatzes. Zum 52. Jagdgeschwader gehören nach Angaben der Air Base mitsamt Angehörigen rund 10.000 Amerikaner.

Vorherige Teil-Abzugspläne von Trump

Trump hatte in seiner letzten Amtszeit als US-Präsident von 2017 bis 2021 mit Plänen zum Teil-Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland für Wirbel gesorgt. Abzugspläne gab es da auch für Spangdahlem. Ein Geschwader von F-16-Kampfjets sollte nach Italien verlegt werden. Anfang 2021 kündigte die dann neue US-Regierung dann an, die Pläne auf Eis zu legen – was in der Eifel für große Erleichterung sorgte.