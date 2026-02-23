Ein Mann erbeutet im Rheinhessen mehr als 100.000 Euro und wird Monate später auf Mallorca gefasst. Gut eineinhalb Jahre später fällt das Urteil. Dagegen hat er jetzt Revision eingelegt

Mainz/Karlsruhe (dpa/lrs) – Das Urteil wegen schweren Raubes nach einem Banküberfall im rheinhessischen Gensingen ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte habe Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingelegt, teilte das Landgericht Mainz mit. Es hatte den Metallfachmann und Berufskraftfahrer wegen des Banküberfalls mit mehr als 100.000 Euro Beute zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Der mit einer Pistole bewaffnete Angeklagte hatte nach der Feststellung des Gerichts im Juni 2024 eine Bankfiliale in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) überfallen und rund 104.000 Euro erbeutet. Dabei soll er zwei Beschäftigte mit der Waffe bedroht haben. Er wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht und im April 2025 auf Mallorca festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft hatte sieben Jahre Haft gefordert. Die Verteidigerin hatte dagegen Freispruch verlangt, die Beweise seien nicht eindeutig. Der Angeklagte selbst hatte sich nicht geäußert.