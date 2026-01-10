Urs Fischer kehrt mit Mainz nach Berlin zurück

Gleich das erste Spiel des Jahres ist für Mainz-Trainer Fischer ein ganz besonderes. Alte Freundschaften müssen in den 90 Minuten bei Union Berlin aber ruhen.

Berlin (dpa/lrs) – Auf Urs Fischer wartet zum Re-Start in der Fußball-Bundesliga ein besonders emotionales Duell. Der Schweizer gastiert mit dem Tabellenletzten FSV Mainz 05 heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) bei seinem Ex-Verein 1. FC Union Berlin, wo Fischer in seinen rund fünfeinhalb Jahren die erfolgreichste Ära der Vereinshistorie geprägt hatte.

Seit Dezember steht der 59-Jährige an der Seitenlinie der 05er – und ist noch ungeschlagen. Allerdings wartet Mainz seit elf Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Die Berliner hingegen hatten zuletzt mit Erfolgen gegen Leipzig und Köln ihre Position im Liga-Mittelfeld gefestigt und sind Achter.

Um Fischers Rückkehr ins Stadion An der Alten Försterei nicht zu gefährden, hatten in den Tagen vor dem Spiel Fans und Vereinsmitarbeiter mit angepackt, um das Gelände von Eis und Schneemassen zu befreien. Nach derzeitigem Stand findet das Spiel trotz des befürchteten extremen Wintereinbruchs in Berlin statt.