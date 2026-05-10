Nach zum Teil sommerlichen Temperaturen der letzten Tage heißt es wieder wärmer anziehen: In den kommenden Tagen wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland örtlich sogar nachts Frost erwartet.

Offenbach/Main (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwarten für die kommende Woche trübes Wetter und ein zweistelliger Temperatursturz. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden für den Sonntagnachmittag und den Abend zunächst Schauer und Gewitter in der Südhälfte und im Bergland erwartet. Auch Unwetter mit heftigem Starkregen seien nicht ausgeschlossen. Dabei werden Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad erwartet, in Hochlagen um 18 Grad.

In der Nacht auf Montag fällt verbreitet schauerartiger, teils kräftiger Regen. Örtlich warnt der DWD erneut vor einzelnen Gewittern mit Starkregen. Die Temperaturen fallen auf 12 bis 6 Grad. Der Montag bleibt grau mit stark bewölktem Himmel. Gebietsweise muss mit schauerartigem Regen gerechnet werden, der im Tagesverlauf von Westen her zunächst nachlässt, später von Nordwesten kommend aber wieder einsetzt. Die Meteorologen erwarten Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad, in Hochlagen 9 Grad.

Im Bergland soll nachts der Frost zurückkommen

In der Nacht auf Dienstag ist es erneut wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Dabei sei mit Temperaturen zwischen 6 und 1 Grad zu rechnen, so der DWD. Im höheren Bergland seien bei Werten von bis zu minus 2 Grad auch örtlich Frost und Schneeschauer nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf bleibt es bewölkt regnerisch. Die Temperaturen erreichen kühle 12 bis 16 Grad, in Hochlagen 10 Grad.