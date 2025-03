Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – In Mainz einsteigen, im Bett schlummern und in Amsterdam aussteigen: Mit Nachtzügen ist entspanntes Fahren möglich. Die Nachfrage nach den Reisen über Nacht sei enorm, sagt Noah Wand vom Fahrgastverband Pro Bahn Rheinland-Pfalz/Saarland. In Mainz und Koblenz können Reisende in viele Züge zusteigen. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Welche Reiseziele werden angeboten?

Aktuell können Menschen von Mainz und Koblenz ohne Umsteigen folgende Ziele erreichen:

Wien – mit Stopps in München Ost, Rosenheim, Salzburg, Linz, St. Pölten

Berlin – mit Halt in Frankfurt/Main (Süd), Erfurt, Halle (Saale)

Brüssel – mit Stopps in Bonn-Beuel, Köln, Aachen, Lüttich-Guillemins

Amsterdam – mit Halt in Bonn-Beuel, Köln, Eindhoven, Utrecht

Zürich – mit Stopps unter anderem in Frankfurt/Main, Mannheim, Karlsruhe, Offenburg, Freiburg, Basel

Paris ist ab Frankfurt Süd erreichbar – mit Halt in Straßburg

Wie reist man im Nachtzug?

Interessierte können aus mehreren Reisekategorien wählen. In den Nachtzügen können Sitzplätze, Plätze im Liege- sowie in einem Schlafabteil gebucht werden, wie aus der Internetseite des «Nightjets» hervorgeht. Ebenso werden eigene Abteile für gemeinsam reisende Personen angeboten. Je nach eingesetztem Wagen haben Reisende obendrein die Möglichkeit, die Fahrt in kleinen Schlafkapseln, sogenannten «Mini Cabins», zu verbringen.

Wo können die Züge gebucht werden?

Am einfachsten könnten Interessierte die Züge über die Website des «Nightjets» buchen, empfiehlt Noah Wand – https://www.nightjet.com

Auch ein Ticketkauf über die Deutsche Bahn ist möglich -https://www.bahn.de/ oder https://www.international-bahn.de/de

Eine persönliche Buchung in den Verkaufsstellen der Deutschen Bahn wird ebenso angeboten.

Wann sollte man ein Ticket kaufen und wie viel kostet es?

Kaufen sollten Reisende die Tickets im Optimalfall sechs Monate vor Reisestart, um von möglichst günstigen Preisen zu profitieren, wie Wand sagt. Kurzfristige Schnäppchen seien möglich, aber eher die Ausnahme. Die Züge seien häufig sehr stark ausgelastet.

Die Preise für eine Liege im Sechser-Liegewagen beginnen bei 49,90 Euro, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Ein Platz im Triple-Schlafwagen ist ab 79,90 Euro zu bekommen.

Ist auch barrierefreies Reisen möglich?

Grundsätzlich ja, sagt der Vorsitzende von Pro Bahn Rheinland-Pfalz/Saarland. Die Plätze seien allerdings begrenzt. Je nach eingesetztem Zug könnten auch enge Gänge oder unterschiedliche Einstiegshöhen ein Problem darstellen. Betroffene Personen sollten sich an die Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn wenden, empfiehlt Wand. Dort könne eine barrierefreie Reise arrangiert werden.