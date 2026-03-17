Deckenplatten lösen sich, Räume bleiben gesperrt – trotzdem läuft der Unterricht weiter. Welche Ausweichorte die Stadt für die Schüler organisiert hat.

Neuwied (dpa/lrs) – Nach einem Wasserschaden an der Geschwister-Scholl-Schule in Neuwied ist der Unterricht bis zu den Osterferien gesichert. Wie die Stadt mitteilte, waren zeitweise zwölf Räume der Grundschule gesperrt, vier davon konnten inzwischen wieder freigegeben werden. Mindestens zwei Klassenräume bleiben jedoch länger unbenutzbar, nachdem sich dort durch Feuchtigkeit Deckenplatten gelöst hatten. Die Ursache des Schadens ist demnach noch unklar.

Die Stadt organisierte gemeinsam mit der Schulleitung kurzfristig Ausweichlösungen: Es können zusätzliche Flächen wie Turnhallen und Mehrzweckräume genutzt werden, teilweise werden auch Klassen zusammengelegt. Zudem wird Unterricht vorübergehend auch in externen Räumen wie der Deichstadtkirche abgehalten.

«Dank des schnellen und engagierten Einsatzes aller Beteiligten ist es gelungen, den Unterrichtsbetrieb weiterhin sicherzustellen und die Einschränkungen für die Schülerinnen und Schüler so gering wie möglich zu halten», sagte Bürgermeister Peter Jung. Für die Zeit nach den Osterferien arbeite die Stadt bereits an weiteren Lösungen.