Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Er hatte sowohl Kokain als auch Cannabis konsumiert. An zwei Tagen hintereinander wurde ein 23-jähriger Autofahrer von der Autobahnpolizei erwischt. In beiden Fällen war er nicht allein unterwegs.

Frankenthal (dpa/lrs) – Ohne gültigen Führerschein und unter doppeltem Drogeneinfluss ist ein Autofahrer auf rheinland-pfälzischen Autobahnen gestoppt worden – an zwei Tagen hintereinander. Beim ersten Mal war der 23-Jährige aus Kirchheimbolanden auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs, wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilte. Er wurde am Montagvormittag an der Anschlussstelle Frankenthal-Nord kontrolliert.

Die Beamten stellten demnach fest, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Zudem verlief ein Drogentest positiv auf Kokain und Cannabis. Besonders zu erwähnen sei, dass auf dem Beifahrersitz eine Bekannte des Mannes saß, die einen gültigen Führerschein hat, so die Polizei.

Einen Tag später wurde das identische Fahrzeug wieder gesehen, erneut am Vormittag. Polizisten bemerkten den Wagen auf der A61 in Richtung Koblenz und kontrollierten auf einem Parkplatz bei Worms den Fahrer. Es war der 23-Jährige – erneut ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Kokain und Cannabis.

Diesmal habe auf dem Beifahrersitz die 32-jährige Halterin des Autos gesessen, hieß es. Auch sie wurde belehrt. Ebenso wie die Frau vom Vortag hatte sie einen gültigen Führerschein. Laut Polizei gab sie an, sie sei nicht fähig, ein Fahrzeug mit Schaltung zu fahren. Die Beamten drohten ihr an, dass der Wagen sichergestellt werde, falls der 23-Jährige noch einmal am Steuer erwischt wird. Gegen den jungen Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.