Vier Verletzte, ein Rettungshubschrauber im Einsatz und ein Auto auf dem Dach: Ein 20-jähriger Fahrer verursacht einen folgenschweren Unfall, bei dem er selbst noch glimpflich davonkommt.

Hundsangen (dpa/lrs) – Ein Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein hat im Westerwaldkreis einen Unfall mit vier Verletzten ausgelöst. Der 20-Jährige hatte nach Polizeiangaben Alkohol und Cannabis konsumiert, bevor er auf einer Kreisstraße bei Hundsangen die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Das nicht zugelassene Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Eine 18 Jahre alte Mitfahrerin wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer und zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab laut Polizei einen Wert von 0,37 Promille. Zudem räumte er selbst ein, Cannabis konsumiert zu haben.