Gesundheit
Unimedizin Mainz: Mehr Patienten in Notaufnahme wegen Hitze
Universitätsmedizin Mainz
Durchschnittlich 160 bis 180 Patientinnen und Patienten kommen derzeit pro Tag mit hitzebedingten Beschwerden in die Notaufnahme der Unimedizin Mainz. (Symbolbild)
Tim Würz. DPA

Die Uniklinik spricht von einer spürbaren und kontinuierlichen Zunahme an Patienten. Die klagen etwa über Kreislaufprobleme, Schwindel oder Übelkeit.

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Mainz (dpa/lrs) – Die anhaltende Hitze macht sich auch im größten Krankenhaus von Rheinland-Pfalz bemerkbar. Seit dem vergangenen Wochenende steige die Zahl der Patientinnen und Patienten mit hitzebedingten Beschwerden in der Notaufnahme, teilte die Universitätsmedizin Mainz auf Anfrage mit. Derzeit seien es pro Tag durchschnittlich 160 bis 180 Menschen, es sei eine spürbare und kontinuierliche Zunahme festzustellen.

Insbesondere das Team der Zentralen Notaufnahme sei daher geschult, auf die Hitze zurückzuführende Symptome schnell und sicher zu erkennen, um entsprechend reagieren zu können, hieß es weiter. Möglich seien Verschlechterungen chronischer Erkrankungen durch Flüssigkeits- oder Elektrolyt-Mangel, Schwindel, Kreislaufprobleme, Übelkeit, Verwirrtheit oder auch eine schlechtere Nierenfunktion.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-288111/1

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