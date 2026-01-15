Malerarbeiten könnten für den seltsamen Geruch im Trinkwasser in Zweibrücken-Mörsbach sorgen. Das Gesundheitsamt geht nicht von einer gesundheitlichen Gefährdung aus.

Zweibrücken (dpa/lrs) – In Zweibrücken-Mörsbach wird wegen einer möglichen Trinkwasserverunreinigung allen Bewohnern und Bewohnerinnen abgeraten, das Leitungswasser zu nutzen. Wie die Stadt Zweibrücken mitteilte, wurde ein ungewöhnlicher Geruch im Wasser festgestellt. Laut aktuellen Untersuchungen sind vermutlich Dämpfe im Trinkwasser wahrnehmbar, die bei Malerarbeiten am Gebäude in einen Hochbehälter in Käshofen (Landkreis Südwestpfalz) geraten sind.

Die genaue Ursache wird aktuell gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und den Stadtwerken ermittelt. Auch wenn das Gesundheitsamt nicht von einer gesundheitlichen Gefährdung ausgeht, sollte das Wasser vorsorglich nicht getrunken oder zur Lebensmittelzubereitung verwendet werden.