Tschüss grauer Himmel, hallo Sonne: In der kommenden Woche kommt frühlingshaftes Wetter nach Rheinland-Pfalz. Bis dahin kann es aber noch etwas regnen.

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Bis zu 18 Grad und Sonne: In der kommenden Woche verabschiedet sich das kalte und nasse Wetter von Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch werden Temperaturen bis zu 18 Grad erwartet, wie der Deutesche Wetterdienst mitteilte.

Am Montag schon bleibt es demnach verbreitet trocken und Schauer sind nur selten. Die Temperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 11 und 15 Grad. Zeitweise regnen kann es dann wieder am Dienstag. Da steigen die Temperaturen aber bereits auf 13 bis 17 Grad.

Sonnig, trocken und bis zu 18 Grad

Nach Regen und grauem Himmel kann sich das Wetter in den kommenden Tagen ändern. Deutschlandweit werden am Mittwoch Temperaturen bis zu 20 Grad erwartet.

In Rheinland-Pfalz wird es zur Wochenmitte heiter bis sonnig und trocken. Es werde «ungewöhnlich mild» mit Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad, schreibt der Wetterdienst.