Riskantes Überholmanöver
Unfallverursacher fährt weiter – zwei Schwerverletzte
Krankenwagen
Sanitäter bringen die Verletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Hannes P Albert. DPA

Wegen eines Überholmanövers eines Transporterfahrers muss ein Mann mit seinem Wagen ausweichen. Dabei kommt es zu einem schweren Unfall.

Lesezeit 1 Minute

Ayl (dpa/lrs) – Durch ein Überholmanöver hat der Fahrer oder die Fahrerin eines Transporters einen schweren Unfall verursacht und ist dann einfach weitergefahren. Der Transporter überholte auf der Bundesstraße 51 bei Ayl (Landkreis Trier-Saarburg) den Wagen einer 31 Jahre alten Frau, wie die Polizei mitteilte. Ein entgegenkommender 34-jähriger Mann musste mit seinem Wagen demnach ausweichen und stieß am Mittwochnachmittag frontal mit dem Wagen der Frau zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die beiden schwere Verletzungen. Weitere Menschen hätte nicht in den Fahrzeugen gesessen, teilte die Polizei mit. Sanitäter brachten die 31-Jährige und den 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach dem Transporter und der Person, die ihn steuerte.

© dpa-infocom, dpa:260812-930-521535/1

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